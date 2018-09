Taliban claimt aanslag: 7 Georgiërs dood

De radicaalislamitische beweging claimt de verantwoordelijkheid voor de aanslag, liet een woordvoerder vrijdag in een sms aan journalisten weten. Hij beweerde dat er zeker 20 doden en tientallen gewonden waren gevallen. Als de Taliban een aanslag opeist, overdrijven ze meestal de aantallen slachtoffers.

Het aantal doden uit Georgië komt met deze aanslag uit op 30. Het land doet sinds 2004 mee aan de door de NAVO geleide ISAF-missie in Afghanistan. Georgië heeft 1500 militairen in Helmand gestationeerd, dat is de grootste bijdrage van een niet-NAVO-lidstaat in Afghanistan.