Hummer H1 Limousine komt koffie drinken

De H1 Limousine is een van de auto's van All Time Party uit Weesp. Normaliter verhuurt het bedrijf de reusachtige Hummer, maar dit maal stelt de verhuurder de auto tentoon tijdens Cars and Coffee XXL.

Opvallend

Het is een van de opvallendste auto's tijdens het openingsfeest van de Nationale Auto8Daagse. Lezers van Autovisie komen met bijzondere en unieke modellen, zoals een Maserati Merak SS, Lotus 2-eleven, Mitsubishi Lancer EVO, Nissan Cima, Porsche 911 Targa (ex-Politie), Eunos Cosmo 20B, Ford Thunderbird en Ferrari BB512. Ook een Greyhound-bus is van de partij.

Primeur

Verschillende auto-importeurs kiezen Cars and Coffee XXL kiezen als podium voor de nationale première van hun nieuwste model. Audi presenteert tijdens het evenement zowel de nieuwe A3 Limousine, die in september bij de dealer verschijnt, als de RS6 Avant. Donkervoort neemt de D8 GTO mee. Andere spektakelstukken zijn de Lamborghini Gallardo LP570-4 Spyder Performante, Maserati GranTurismo Sport, Porsche Boxster Red7 en Cadillac CTS Coupé V-pack.

Kaarten

Cars and Coffee XXL wordt op zondag 9 juni van 11.00 tot 14.00 uur gehouden aan de Donauweg 15 in Amsterdam. Wil jij bij dit spektakel aanweizg zijn? Er is een gelimiteerd aantal bezoekerskaarten beschikbaar. Bestel hier je toegangskaarten voor slechts 5 euro per stuk. Meer informatie over Cars and Coffee XXL lees je op www.auto8daagse.nl.