Fransen weg van ons ’fietsparadijs’

De Franse toeristen Anne Tijou en Jean Paul Piton genieten op het Binnenhof. „Dit is een prachtig land.” Ⓒ Foto René Oudshoorn

Den Haag - Het Franse echtpaar Anne Tijou en Jean Paul Piton loopt in wielerbroek over het Haagse Binnenhof. De twee hebben er een flinke fietsrit op zitten vanaf hun camping in een dorpje nabij Rotterdam. De naam ervan zijn ze even vergeten: „Jullie plaatsnamen zijn ook enorm ingewikkeld.”