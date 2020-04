Grapperhaus waarschuwt providers: verwijder kinderporno

Als het Expertisebureau Online Kindermisbruik ergens kinderporno aantreft, wordt de zogeheten ’server host’ op de hoogte gebracht. Die moet de beelden binnen 24 uur verwijderen. De TU Delft heeft een programma gemaakt dat in de gaten houdt welke providers waar kinderporno hebben staan en of ze inderdaad in actie komen. Daaruit komen vijftien providers naar voren die nu een brief van de minister krijgen.

„Het beeld is dat het overgrote deel van de schadelijke content via een klein deel van deze bedrijven online komt”, aldus het ministerie. Hosting providers die niet genoeg doen tegen kinderporno, kunnen over een tijdje mogelijk een boete of een dwangsom krijgen.