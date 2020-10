‘Lockdown’ in Franstalig België

Agenten op patrouille in de straten van Luik om de avondklok te handhaven. Ⓒ Foto EPA

BRUSSEL - Een aanscherping van de coronaregels in Franstalig België zorgt ervoor dat de helft van België in een lockdown is gegaan, al mag dat officieel niet zo heten. Hoewel de besmettingscijfers in Vlaanderen - nu nog - minder dramatisch zijn, wordt de druk opgevoerd om ook daar voor een verdere aanscherping van de regels te kiezen.