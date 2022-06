Premium Het beste van De Telegraaf

Probeert Vladimir Poetin de Wit-Russen de oorlog in te slepen?

Door Mischa van Diepen

Vladimir Poetin (links) en de Wit-Russische dictator Aleksandr Loekasjenko tijdens hun ontmoeting afgelopen zaterdag in Sint-Petersburg. Ⓒ AFP

Kiev - In een noodkreet richtte Volodimir Zelenski zich zondag tot het volk van Wit-Rusland. „Jullie worden de oorlog in getrokken”, zei de Oekraïense president. „En nog meer dan in februari en in de lentemaanden. Het Kremlin heeft alles al voor jullie besloten.” Staan wij aan de vooravond van een Wit-Russische deelname aan de oorlog tegen Oekraïne?