Parachutesprong 'ontzettend gaaf!'

Zoals afgesproken keren we de opening van het vliegtuig de rug toe. Aan Eric vastgeketend moet ik de houding van een halve maan aannemen. Voeten van de grond, kin omhoog, handen aan touwen tegen mijn borst. Een arm gaat omhoog. Eric laat zich achterover vallen en dan is het zover. Met driehonderd kilometer per uur denderen we richting aarde. De adrenaline giert door mijn lichaam. Genieten, zoals me werd verteld dat ik moest doen, is lastiger dan werd gesteld. Na een paar seconden kan ik het – genieten - dan toch: wat is dit ontzettend gaaf!

Nadat we door het wolkendek heen zijn gevallen, tikt Eric me op de schouders; het sein dat hij de parachute zo opent. Wederom houd ik mijn handen tegen mijn borst aan, waarna het lichaam de klap van 8G opvangt. Mijn oren suizen na van de vrije val. In rondjes draaiend zweven we als het ware naar de landingszone.

Eenmaal met beide benen op de grond besef ik me maar al te goed dit voor mij dan wel uniek was, maar het voor commando’s daadwerkelijk hun werk is. Alles moet perfect verlopen. Een fout en je schakelt jezelf en wellicht ook anderen uit. Wesselink: “Het feit dat we nog maar een keer met parachutes zijn ingezet, doet niks aan deze intensieve trainingen af. We moeten er staan als ons dat wordt gevraagd. Daar zijn wij voor.”