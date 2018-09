Zwoele zomeravonden

Op vrijdag 21 juni, begin van de zomer en langste dag van het jaar, stelt Middachten haar tuinen open voor avondgenieters. Met twee bijzondere orkesten in het Groene Theater wordt het een swingende avond. Reserveer daarbij een heerlijke picknick en uw romantische avond is compleet.

Dubbelconcert Jazzkids en Pubi´s

Om 20.00 uur iwordt er in het Groene Theater dubbelconcert gegeven. Het eerste optreden is van De Jazzkids uit Arnhem en omgeving. Twintig jeugdige muzikanten trakteren u op hun jazz, latin en funkmuziek. De bezetting bestaat uit saxofoons, klarinetten, trombones, trompetten en een uitgebreide ritmesectie.

Na een pauze is het de beurt aan de Pubi´s uit Arnhem. Dit orkest bestaat uit zeventien jonge jazzmuzikanten, saxofonisten, trompettisten, piano, bas, percussie en drums. Hun repertoire loopt uiteen van swing, blues, funk en lekker jazz. De PuBi’s staan garant voor een energiek en swingend optreden waarbij alle remmen los gaan.

Zowel de Jazzkids als de Pubi´s staan onder leiding van Guus Tangelder en dit staat voor muziek op niveau!

Picknick

Vanaf 19.00 uur zijn de tuin en oranjerie geopend. De gelukkigen die een heerlijke picknickmand hebben besteld, kunnen deze afhalen in de oranjerie. De picknickmanden zijn gevuld met diverse luxe sandwiches, fruitsalade, pastasalade, een flesje heerlijke witte of rode wijn naar keuze en een picknickkleed. In de tuin zijn veel mooie plekjes te vinden om de lekkernijen op te eten. De manden zijn tot 19 juni vooraf te bestellen via info@middachten.nl voor € 29,50 voor 2 personen.

Oranjerie

In de oranjerie is de foto-expositie ´Middachten in beeld´ te bezichtigen. Hier kunt u ook terecht voor een heerlijk kopje koffie of thee, of voor andere drankjes.

Openingstijden: vrijdag 21 juni, 19.00 uur. Concert 20.00 uur.

Entree: € 6,00 tuin inclusief concert.

Meer informatie is te vinden op www.middachten.nl