Prijs Chevrolet Camaro drie keer over de kop

Vanaf € 104.995,-

Dat betekent dat de Camaro ongeveer € 10.000,- duurder is geworden dan dat hij was. De prijs van de Cabriolet is € 5.000,- hoger, dus € 109.995,-. Hij wordt alleen leverbaar met de 6,2-liter V8 in ons land, in combinatie met een automatische zesversnellingsbak. De verschillen met de vorige Camaro zijn vooral optisch. De auto heeft wat aerodynamische verbeteringen gekregen. Volgens Chevrolet om hem stabieler te maken bij hoge snelheden.

Die vernieuwingen zien we terug in de neus, die nog iets gemener is geworden en de flinke luchtuitlaat in de motorkap. Die moet zorgen voor een betere koeling. Ook de achterkant is vernieuwd, met nieuwe achterlichtunits, een andere diffuser en een nieuwe achterklep.

Keyless

De vernieuwde Camaro heeft wat meer zaken als standaard. Zo heeft hij tegenwoordig standaard keyless entry, een 7-inch display met Chevrolet MyLink, een achteruitrijcamera en een head-up display. De vernieuwde Camaro komt in de tweede helft van dit jaar naar Nederland. In november moeten de eerste klanten kunnen rijden.

Buitenland

Even ter vergelijking, dit kost de Camaro met 6.2-liter V8 in het buitenland.

Duitsland: € 39.990,- (€41.990,- met automaat)

Engeland: £ 35.320,- (£ 36.820,- met automaat) omgerekend € 41.580,- en € 43.346,-

België: € 39.500,- (€ 41.500,- met automaat)

Verenigde Staten: $ 33.535,- ($ 34.720 met automaat) omgerekend € 25.560,- en € 26.466,-. Om het nog schrijnender te maken. In de VS is er al een Camaro vanaf $ 24.245,- (€ 18.479,-).

Bij ons: € 104.995. Voornamelijk door de hoge C02-belasting op de auto.

In alle gevallen is een Cabriolet €/£/$ 5.000,- duurder. Net als bij ons.