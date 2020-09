Streep door collectieve korting zorgverzekering: ’Sigaar uit eigen doos’

Met de collectiviteitskorting krijgen verzekerden korting als ze die per groep afsluiten, bijvoorbeeld als werknemers van een bedrijf, leden van een sportclub of een patiëntenvereniging. Het idee is dat de kosten ervan lager zijn door bijvoorbeeld centrale service, administratie en afspraken over gezondheidsbevordering. Verzekerden profiteren daarvan door een lagere premie.

Volgens Van Ark druist dit in tegen de solidariteit achter het stelsel. De premie wordt namelijk vaak eerst verhoogd voor iedereen, waarna een bepaalde groep verzekerden dat bedrag terugkrijgt als korting. Zo betaalt de ene groep verzekerden voor de korting van een andere groep. Meestal is dat: zieken die betalen voor de korting voor gezonden.

Misverstand

Volgens de Consumentenbond is het ook een misverstand dat een collectieve verzekering altijd goedkoper is, aangezien iemand zich via het collectief al snel verzekert voor zorg die hij niet nodig heeft.

De afschaffing, die op z’n vroegst per 2023 ingaat, zat er al een tijdje aan te komen. Al in 2016 werd het eerste onderzoek gedaan naar de werking van de korting. Dit jaar werd de collectieve korting voor de basiszorgverzekering door Van Arks voorgangers Bruins en Van Rijn al teruggebracht van 10 naar maximaal 5 procent. Hun hoop was dat de verzekeringen meer op de inhoud van hun polis zouden concurreren dan op prijs. Dat is volgens de huidige minister maar mondjesmaat gebeurd; er gaat via de korting op de basisverzekering nog altijd veel geld van ziek naar gezond. Daarom wil ze helemaal van de korting af.

Twee op de drie Nederlanders hebben een collectieve zorgverzekering. Volgens de minister zal de afschaffing van de korting geen gevolgen hebben voor de zorgpremie. Het zal wel zorgen voor minder aanbod aan collectieve verzekeringen.

Groepsverzekeringen mogen op zichzelf wel blijven bestaan, net als kortingen op aanvullende verzekeringen.