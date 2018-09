Gegevens belastingbetalers op straat

De gegevensdrager is anoniem afgeleverd bij Omroep Brabant, meldt de omroep. Op de stick staan rekeningnummers, adressen, handtekeningen, vorderingen en aanslagen van inwoners uit onder meer Heusden, Rosmalen en Helmond. Het gaat om waterschapsbelastingen over het jaar 2012.

Op de website van Waterschap Aa en Maas wordt gewaarschuwd voor spookdwangbevelen. Per post zijn dwangbevelen gestuurd waarin staat dat de brief afkomstig is van Belasting Samenwerking OostBrabant (BSOB), maar dat is niet het geval. Of dit samenhangt met de gegevens op de USB-stick, is niet duidelijk.

Er is aangifte gedaan van ontvreemding van privégegevens.