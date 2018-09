Rondreis koningspaar kost 1,5 miljoen

Dat blijkt uit cijfers die RTL Nieuws heeft opgevraagd.

Het geld wordt vooral besteed aan beveiliging, podia, geluidsinstallaties, versieringen en hapjes en drankjes.

Het kostenplaatje is niet compleet. Sommige gemeenten weigerden inzage, zoals Arnhem en Middelburg, bij andere plaatsen is onbekend hoeveel ze hebben uitgegeven.

Volgende week woensdag zijn de koning en koningin in Noord-Brabant, de meest vrijgevige provincie. Daar zien ze onder meer het Brabants Orkest en zanger Guus Meeuwis optreden. Twee dagen later gaan ze naar het Friese Akkrum in de zuinige gemeente Boarnsterhim. Die geeft 2000 euro uit voor het bezoek.