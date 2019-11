Rutte: spreek elkaar op racistisch gedrag aan

Afgelopen weekeinde ging het goed mis toen FC Den Bosch-supporters Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira met racistische spreekkoren onder vuur namen. Op de tribune was ook een Hitler-groet te zien.

Tijdens het Vragenuurtje dinsdag wilde de Tweede Kamer met het kabinet over de kwestie praten. Het kabinet schoof daarvoor minister Bruins naar voren, die Sport in zijn portefeuille heeft. Linkse oppositiepartijen vonden echter dat het Rutte moest zijn die het woord moest voeren. „Dit gaat over leiderschap”, aldus GroenLinks-leider Klaver.

Rutte die vlak daarvoor een speciaal Vragenuurtje met kinderen had gedaan, was al op weg naar de uitgang van de Tweede Kamer, maar besloot terug te keren om alsnog zelf de vragen te beantwoorden over de racistische spreekkoren.

Hij gaf aan dat het kabinet volgens hem wel een rol speelt bij het tegengaan van racisme door het hard te veroordelen en te bezien of wetgeving nog wel op orde is, maar de premier wijst ook naar de Nederlandse samenleving als geheel. „Heb niet de illusie jongens dat we dit alleen oplossen met wetgeving.” Rutte wil dat alle 17 miljoen Nederlanders racistisch gedrag afwijzen en anderen daarop aanspreken. „Iedereen heeft hier zijn bijdrage te leveren. Racisme is stupide.”