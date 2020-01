’Screenen verlaagt longkankersterfte bij (ex)rokers’

Van de 13.000 mannen tussen de 50 en 75 jaar kreeg de helft in ruim vijf jaar tijd vier keer een CT-scan, de andere helft niet. Daarna werden ze tien jaar lang gevolgd. In de gescreende groep stierven 160 mannen aan longkanker, in de controlegroep 210, een verschil van 24 procent.

Van de ontdekte tumoren verkeerde in de screeningsgroep 59 procent in het beginstadium, in de controlegroep ging het om slechts 14 procent. "Als we de kanker eerder ontdekken, geeft dat patiënten meer kans op genezing", zegt longarts Robin Cornelissen, voorzitter van de projectgroep longkankerscreening van de Nederlandse vereniging van longartsen en radiologen.