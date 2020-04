Trump oppert zonnebaden en bleekmiddel als middel tegen corona

Tijdens de persconferentie vertelde William Bryan, wetenschappelijk adviseur van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid dat uv-stralen en desinfectiemiddelen, zoals alcohol en bleekmiddel, een krachtig effect lijken te hebben op corona en het virus doden op oppervlakken en in de lucht. Er werd echter met geen woord gerept over hoe de studie is uitgevoerd en er werden geen onderliggende data meegegeven.

„Ik hoop dat mensen van de zon kunnen genieten, en als het een impact heeft is dat geweldig”, zei Trump tijdens zijn dagelijkse coronabriefing, toen hij verder inging op de woorden van Bryan. De president vroeg zich luidop af of zonlicht en ontsmettingsmiddel kunnen worden ingezet om mensen te genezen.

„Veronderstel dat we het lichaam raken met een geweldig licht, laat het nu ultraviolet of gewoon zeer krachtig zijn, en ik denk dat je hebt gezegd dat het nog niet is uitgeprobeerd en dat je het zal testen”, zei Trump tegen Bryan. „Veronderstel dat je het licht in het lichaam kan brengen”, aldus de president die niet uitlegde hoe dit zou moeten gebeuren.

„En dan zie ik dat ontsmettingsmiddel het (coronavirus, nvdr.) in één minuut neerslaat”, ging Trump verder. „Eén minuut! Is er iets dat we kunnen doen met een injectie of iets zoals een schoonmaak? Want je ziet dat het in de longen gaat en daar geweldig werk doet, dus het zou interessant zijn om dat te checken.”

Experts: geen desinfecterende middelen inspuiten

Dokter Deborah Birx, coördinator van het Amerikaanse task force voor corona, deed er tijdens de persconferentie het zwijgen toe, maar sociale media ontplofte kort na de uitspraak van Trump. De president werd al snel op de korrel genomen omdat hij „opnieuw bewijst dat hij weinig kaas van wetenschap heeft gegeten.”

Artsen waarschuwden onmiddellijk na de persconferentie van Trump dat niet te proberen. „Bleekmiddel inhaleren zou het allerergste voor de longen zijn”, zei John Balmes, een longarts uit San Francisco. „Niet eens een lage hoeveelheid is veilig. Het is een totaal ridicuul concept.”

Dettol-fabrikant waarschuwt

De Britse multinational Reckitt Benckiser, maker van onder meer de desinfecterende schoonmaakmiddelen Dettol en Lysol, waarschuwt mensen die middelen vooral niet te drinken, te injecteren of op wat voor manier dan ook in het lichaam te brengen.

Reckitt Benckiser reageerde vrijdagochtend meteen op berichten en vragen daarover via sociale media. „Net als bij al onze andere producten, moeten onze desinfecterende middelen en hygiëne producten gebruikt worden op de manier waarvoor ze zijn bedoeld.”