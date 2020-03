Leger brengt eigen beademingsapparaten naar ziekenhuizen

In totaal gaat het om veertig machines. Ze lagen bij de krijgsmacht in een zogeheten oorlogsopslag. Een strategische reserve die gebruikt kan worden in geval van crises. Minister Bijleveld (Defensie) beloofde vorige week defensieapparatuur waar mogelijk uit te lenen aan ziekenhuizen die tegen een tekort aan dreigen te lopen.

Het duurde alleen een paar dagen om alle machines gebruiksklaar te maken. In verband met de veiligheid moesten ze eerst worden nagelopen. Nu dat is gebeurd, wordt de beademingsapparatuur maandag verspreid. Het transport met de machines vertrok vanuit Zoetermeer, waar Dräger, een fabrikant van onder andere beademingsapparatuur, is gevestigd. Medewerkers van dit bedrijf zetten volgens defensie afgelopen dagen alles op alles om de machines klaar voor inzet te maken.