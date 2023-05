Driehonderd mensen betrokken bij vechtpartij in RAI bij Turkse verkiezingen

De vechtpartij brak rond 21.00 uur uit toen de stembussen werden gesloten. „De situatie is dusdanig uit de hand gelopen dat de organisatie die verantwoordelijk is voor een veilig verloop van de verkiezingen, de hulp van de politie nodig had.”

De politie spreekt van een „chaotische situatie” en heeft onder meer honden en de Mobiele Eenheid (ME) ingezet. Er is tot nu toe niemand aangehouden. Er wordt onderzocht welke strafbare feiten zijn gepleegd en wat de oorzaak is geweest.

Eerder meldde een woordvoerder van de RAI dat waarnemers van Turkse politieke partijen met elkaar vochten. Er zouden geen stemmers bij betrokken zijn geweest.

Amsterdam zint op ’verschillende scenario’s’ voor uitslag Turkije

Amsterdam bereidt zich voor op „verschillende scenario’s” rond de uitslag van de Turkse verkiezingen aankomende zondag. Dat laat een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema weten. Om wat voor maatregelen het eventueel gaat, is nog niet duidelijk.