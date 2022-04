Engelsman claimt bewijs te hebben voor bestaan monster van Loch Ness

Al decennia gaan er verhalen rond over het monster van Loch Ness. De een zegt dat het een enorme vis is, anderen claimen dat het om een soort dinosaurus zou gaan. Ondanks vele foto’s, sonarbeelden en verhalen is er alleen nog nooit keihard bewijs gekomen voor het bestaan van dit ’monster’. Desondanks maken lokale Schotten maar al te graag gebruik van de legende ten behoeve van het toerisme.

Ingram zou via de sonar van de rondvaartboot, waarmee hij en enkele andere toeristen over het meer voer, op 125 meter diepte een 10 meter lang wezen hebben gespot. Hoewel hij eerst dacht dat het als een soort grap bij de rondvaart hoorde, bleek het later een onverwachte ontdekking te zijn geweest. De claim van Ingram werd door sonar-experts gezien als ’interessant’ en ’opvallend’. Het is namelijk niet voor het eerst dat er via sonar waarnemingen worden gemaakt van grote wezen in de diepten van het wereldberoemde Schotse meer.