Negatief reisadvies voor meer delen Frankrijk

Tot nu toe waren vijf regio’s in Frankrijk oranje, namelijk Parijs, Sarthe, Hérault, Bouches-du-Rhône en Alpes Maritimes. Dat worden er nu veel meer. „In een aantal departementen in Frankrijk is de COVID-besmettingsgraad ernstig toegenomen. Dit geldt voor de volgende departementen : la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine, la Seine-et-Marne, l’Essonne, le Val-d’Oise, les Yvelines, le Rhône, la Gironde, la Haute-Garonne, le Gard, le Var, le Vaucluse en Loiret”, luidt het reisadvies.

Een oranje reisadvies, dat zaterdag dus geldt, betekent dat reizen wordt afgeraden. Nederlanders die terugkeren uit een oranje regio, moeten hier in quarantaine.

Toeristen dragen een mondkapje in Parijs. Ⓒ AFP

Donderdag paste Frankrijk zelf de kleurcode voor 19 regio’s al aan naar rood vanwege de toegenomen besmettingen. Dat betekent dat daar extra maatregelen genomen kunnen worden, zoals het sluiten van wegen en het beperken van het Openbaar Vervoer.