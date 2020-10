Partij Denk weg uit de Utrechtse Staten

„Vandaag heeft mevrouw Bittich de voorzitter laten weten, dat zij vanaf heden als ’Lijst Bittich’ zal deelnemen aan de vergaderingen”, zo mailde de griffie de Statenleden maandagavond laat. Wat er van de fractie over was aan commissieleden, heeft zonder eigen Statenlid geen toekomst.

„Mevrouw Bittich heeft aangegeven niet langer lid te zijn van Denk en daarmee Denk niet meer vertegenwoordigt in de Provinciale Staten. Zij heeft verzocht om verder genoemd te worden als Lijst Bittich”, aldus de griffie, die nu aan de slag gaat met aanpassingen op de website, naambordjes, visitekaartjes, en wijzigingen in de personeelsadministratie.

Schitteren in afwezigheid

Bittichs twitterbio was dinsdagmiddag nog niet bijgewerkt. De fractievoorzitter van Denk in de provincie Utrecht schitterde de afgelopen periode door afwezigheid, zo maakte een inventarisatie van de presentielijst vorige maand duidelijk. Op vergaderingen was er vaker niet dan wel iemand van Denk aanwezig. Die situatie deed volgens commissaris van de Koning Hans Oosters afbreuk aan de provinciale democratie. De wet- en regelgeving voorziet echter in de nieuwe situatie, laat zijn woordvoerder weten.

Het landelijke partijbestuur van Denk dreigde Bittich na te royeren als ze haar plicht naar de kiezer niet serieus zou nemen. Nu ze zelf is opgestapt, ontbreekt de mogelijkheid om een andere kandidaat haar plaats te laten innemen. „De zetel die mevrouw Bittich zich nu toe-eigent is een zetel van Denk-stemmers en niet van mevrouw Bittich zelf. Niet alleen is het zetelroof maar mevrouw Bittich is bovendien niet in staat geweest om haar volksvertegenwoordigende rol adequaat in te vullen. Ze was een spook-Statenlid”, aldus een woordvoerder.

Bekijk ook: Denk dreigt met royement fractievoorzitter die bijna geen vergaderingen bijwoont

Geen commentaar

Onduidelijk is wat het programma van de nieuwe fractie is. Bittich was onbereikbaar voor uitleg of commentaar. In het voorjaar raakte ze als medebestuurder (secretaris) verwikkeld in de crisis van de Kamerfractie. Op verzoek van Farid Azarkan, nu fractievoorzitter in de Tweede Kamer, trad ze terug.

Twee jaar geleden, voordat ze onderling gebrouilleerd raakten, verzamelde het Denk-trio Selçuk Öztürk, Farid Azarkan en Tunahan Kuzu zich bij het Provinciehuis voor een kennismakingsgesprek met de voormalige Commissaris, Willibrord van Beek.