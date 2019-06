Belgische IS-kinderen aangekomen in Brussel

Het toestel van de Belgische luchtmacht vloog met de zes kinderen en medisch personeel aan boord vanuit Erbil in Irak naar de Jordaanse hoofdstad Amman en vandaar verder naar Brussel. De kinderen zullen de nodige medische en psychologische zorg krijgen.

België had afspraken gemaakt met de Koerdische autoriteiten in de regio om de kinderen te kunnen ophalen. Naar schatting verblijven nog zo’n zestig Belgische kinderen in Koerdische kampen in Syrië, maar er zijn voorlopig geen plannen hen terug te halen.