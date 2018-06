Brandweer eist hoge boete voor ramptoeristen

„Als hij weet dat hij 2000 à 3000 euro boete moet betalen, zal de kijklustige zich misschien nog even achter het oor krabben”, aldus Alfons Weinzierl dinsdag tegen het persbureau DPA. De politie stuurt nu al mensen weg; maar door het dreigen met hoge boetes worden die bevelen „nadrukkelijker”. De geparkeerde auto's van ramptoeristen staan geregeld in de weg, en velen brengen ook zich zelf in gevaar.

