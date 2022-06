Bossche vrouw krijgt tbs met voorwaarden voor doodsteken halfzus

De vrouw bleek na onderzoek verschillende stoornissen te hebben, mogelijk versterkt door overmatig cannabisgebruik tijdens de coronaperiode toen ze zonder werk zat. Ze ontwikkelde schizofrenie en op de bewuste dag zeiden stemmen in haar hoofd dat ze haar halfzus Anouk den Dekker (20) moest ombrengen omdat ze anders zelf vermoord zou worden.

Toen Bouchra D. (22) na een feestje die zaterdagmiddag 23 oktober alleen thuis was met haar halfzus in de woning van hun moeder in Den Bosch, stak ze tientallen keren in op haar halfzus Anouk. Haar halfzus vluchtte naar de buren, maar ook daar kreeg ze nog enkele messteken te verwerken. Ook de hond van de buren werd geraakt en overleed later. D. ging vervolgens weer naar huis om de messen weg te leggen en haar telefoon te pakken, waarmee ze vervolgens ging filmen en dat live op Instagram vertoonde. Dat deed ze omdat de stemmen in haar hoofd zeiden dat ze alles nog erger moest maken.

Volgens de deskundigen is een langdurige behandeling van D. met medicatie nodig om haar van de psychoses af te helpen, maar zou dat niet in een gedwongen setting in een tbs-kliniek hoeven te gebeuren. Dat zou zelfs schadelijk voor haar herstel kunnen zijn. Het Openbaar Ministerie meende dat gedwongen opname wel noodzakelijk is om een terugval te voorkomen. De rechter vindt echter dat tbs met voorwaarden afdoende is, als er na de behandeling voldoende controle blijft op haar gedrag.