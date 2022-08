Vrouw snijdt penis van vriend af: ’Hij probeerde mijn dochter te verkrachten’

„Ik heb geen spijt van wat ik heb gedaan”, vertelt de 36-jarige moeder aan de Times of India. „Ik was op de boerderij aan het werk toen mijn vriend mijn dochter wilde verkrachten. Gelukkig keerde ik net op tijd terug en betrapte ik hem op heterdaad.” De vrouw vertelt dat haar vriend haar aanviel toen ze hem betrapte. „Ik wilde mijn dochter beschermen, dus haalde ik een mes uit de keuken. Daarmee heb ik zijn geslachtsdelen afgesneden. Ik wilde hem een lesje leren.”

De politie heeft aan Times of India laten weten dat de man is gearresteerd op verdenking van verkrachting. Hij zou in kritieke toestand zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. Ook is niet bekend gemaakt hoe het met de dochter gaat.