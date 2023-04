Premium Het beste van De Telegraaf

Air Jordans breken records Wie gaat miljoenen bieden voor deze oude gympen?

Door Willem Schouten Kopieer naar clipboard

Michael Jordan voor de Chicago Bulls in actie. Ⓒ Getty Images

Het zijn goedbeschouwd een paar ouwe gympen, toch verwacht Sotheby’s New York maandag tussen de twee en vier miljoen te vangen op de veiling van twee Bred Air Jordans. De schoenen werden namelijk gedragen door naamgever Michael Jordan tijdens zijn laatste NBA-Finals in 1998. Twee jaar geleden werd er al 1,5 miljoen betaald voor Jordan-sneakers en binnenkort komt er een film aan over de schoenendeal van Nike en het basketbal-icoon. Wat is het toch met de niet aflatende mystiek van Jordan en zijn gympen?