Tienduizenden de straat op tegen regering Israël

Het centrum van de protesten is Tel Aviv. Daar zwaaiden de betogers met Israëlische vlaggen. Het protest in Tel Aviv startte met een moment van stilte voor de slachtoffers van de twee aanvallen van vrijdag. Ook werden er kaarsen aangestoken.

In Tel Aviv vielen vrijdagavond één dode en zeven gewonden doordat een Arabische Israëliër met een auto inreed op toeristen. De dader werd doodgeschoten. Eerder op de dag kwamen bij een aanval op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever twee jonge Brits-Israëlische zussen om het leven. De aanslagen waren een Palestijnse reactie op Israëlische invallen in de al-Aqsa-moskee in Jeruzalem, waardoor het geweld in de regio verder is opgelaaid.

Ook zaterdagavond was het op verschillende plekken onrustig in Israël. Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid meldde dat een 20-jarige Palestijn door Israëlische troepen is doodgeschoten. Dat gebeurde tijdens confrontaties tussen het leger en een groep Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever. En het Israëlische leger liet weten dat vanuit Syrië drie raketten richting Israël zijn afgevuurd. Een daarvan kwam terecht op de Golanhoogvlakte.

Al wekenlang wordt er landelijk geprotesteerd tegen de regering. Wegens de massaprotesten en na een algemene staking zette Netanyahu eind vorige maand het wetsvoorstel dat parlement en regering meer macht geeft ten koste van de rechtspraak in de ijskast, om "ruimte voor dialoog" te creëren.