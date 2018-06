Opa gestraft voor jarenlang seksueel misbruik

De rechtbank vindt bewezen dat Van den B. 9 jaar lang de kinderen van zijn twee dochters heeft misbruikt.

Van den B. paste vaak op. De kinderen, drie jongens en drie meisjes, vertelden dat het misbruik begon toen zij ongeveer 8 jaar oud werden. De officier van justitie had 10 jaar cel geëist, maar de rechtbank kwam tot een iets lagere straf, omdat de oude man geen strafblad had en omdat hij verminderd toerekeningsvatbaar is.

Uit onderzoek van de reclassering bleek dat de verdachte vroeger een van zijn dochters heeft misbruikt. Daarvoor is hij nooit veroordeeld. Volgens diezelfde deskundigen is de pedofiele Van den B. verminderd toerekeningsvatbaar.