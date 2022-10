’Russische spion ontmaskerd op Noorse universiteit’

Volgens de Noorse veiligheidsdiensten hield de man zich op in de noordelijke stad Tromsø, en werkte hij voor de Russische inlichtingendienst. Hij is opgepakt, verhoord en vastgezet. „We hebben een verzoek ingediend om een Braziliaanse onderzoeker aan de Universiteit van Tromsø het land uit te zetten, omdat we van mening zijn dat hij een bedreiging vormt voor fundamentele nationale belangen”, weet Hedvig Moe, adjunct-directeur van de Noorse PST. „We vrezen dat hij een netwerk heeft opgezet en informatie heeft verzameld over het Noorse beleid in het noorden van het land.”

Volgens twee personeelsleden van de Universiteit van Tromsø stelde de man zichzelf voor als José Assis Giammaria. Die man was in december 2021 aangekomen in de stad, nadat hij op voorspraak van Canadese professoren een verzoek had ingediend om onderzoek te verrichten aan de faculteit veiligheidsstudies, met een specialisatie in de veiligheid van de noordpoolregio. Hij zou volgens de Britse krant en het journalistieke onderzoeksplatform Bellingcat jarenlang hebben gewerkt aan zijn dekmantel en eigenlijk Mikhail Mikushin heten, een kolonel van de GRU (Russische militaire inlichtingendienst, red.).

Volgens decaan Gunhild Hoogensen Gjørv had de man geen toegang tot geheime informatie, maar „kreeg hij inzicht in het soort debatten dat wij voeren over veiligheid” en „bevond hij zich dicht bij belangrijk onderzoek.” „Interessant, zelfs ironisch, is dat wij onderzoeken hoe het burgerlijke domein geviseerd wordt door hybride bedreigingen”, aldus Gjørv. „Ik had niet verwacht dat ik deel zou uitmaken van wat ik onderzoek.”

De onderwijsinstelling had zelfs een eigen digitale pagina voor de man ingericht, zodat studenten contact met hem konden opnemen. Inmiddels is de pagina offline gehaald.

’Vriendelijk’

Volgens een andere collega die nauw samenwerkte met ’Giammaria’, ging het om „een vriendelijke man”, maar was hij „extreem beschermend over zijn privacy.” „Hij was tegen sociale media, hij wilde zelfs Whatsapp niet gebruiken. Enkel Telegram. Maar hij vroeg tegelijk wel veel vragen, ook van persoonlijke aard.

Giammaria had volgens de collega ook „een grappig accent dat me deed denken aan Russisch, maar ik kon het niet exact plaatsen.” Het gedrag van de man werd wel beschouwd als verdacht, in die mate dat de collega Giammaria naar eigen zeggen zelfs ooit grappend gevraagd zou hebben „of hij geen spion was.”

Onschuld

Volgens Thomas Hansen, de advocaat van Gimmaria, ontkent de man alle beschuldigingen. „Hij begrijpt ze zelfs niet”, klinkt het. Hij is gearresteerd met onder meer de beschuldiging dat hij het land is binnengekomen onder valse voorwendselen.

Er werden de afgelopen weken meerdere Russische staatsburgers opgepakt in Noorwegen. Het land is dezer dagen de grootste gasleverancier voor Europa, en vreest aanslagen op haar infrastructuur zoals die op de NordStream-pijplijn in de Oostzee.