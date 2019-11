Jongen (16) laadt alarmpistool in drukke winkelstraat

De politie wist in eerste instantie niet meteen of het om een echt of nep vuurwapen ging. „De verdachte liep weg, waarna er contact met de meldkamer gelegd kon worden. Niet veel later arriveerden er meerdere collega’s en zagen de verdachte lopen. De verdachte werd onder schot gehouden en kon snel worden aangehouden.”

Bij de aanhouding bleek het om een alarmpistool te gaan. Ook werd er een patroonhouder gevonden.