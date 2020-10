Dove man (31) mishandeld en beroofd in Emmen

De telefoon van de man werd vervolgens afgepakt en voor zijn ogen in het water gegooid.

Het drietal is ervandoor gegaan in een grijze of blauwe BMW of Mercedes. Ze droegen donkere kleding en zijn ongeveer 1.75 meter lang.

„Tot op heden is er nog niemand aangehouden. We komen nog steeds heel graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben”, zo laat een politiewoordvoerder weten aan Dagblad van het Noorden.

Hoe het met het slachtoffer gaat, is onduidelijk.