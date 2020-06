Waarom ging doodgeschoten Olof Palme plots naar de bioscoop?

AMSTERDAM - Waarom besloot Olof Palme 34 jaar geleden op het allerlaatste moment een bioscoopfilm te bekijken? De Zweedse premier was bepaald geen man van impulsieve beslissingen, maar toch ging hij plotseling naar de cinema. De dader die hem later die avond doodschoot, moet dat bijna wel hebben geweten. Was er een verband? Heel Zweden wacht woensdag gespannen op het aangekondigde ‘verlossende nieuws’ in de roemruchte moordzaak.