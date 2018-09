Massaal netwerken met koningspaar

Volgens minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel valt er voor het Nederlandse bedrijfsleven nog veel te halen. Zij leidt samen met minister Jet Bussemaker van Onderwijs de grote economische missie, die deze week ook de buurstaat Baden-Württemberg bezoekt. Daarbij ligt het accent op luchtvaart, energie, auto-industrie en wetenschappelijke samenwerking. „Daar kunnen we elkaar versterken”, aldus Bouffier.

Hij toonde zich verheugd over de komst van het kersverse koningspaar. „Deze handelsreis was al gepland voor de troonswisseling. We waren even bang dat u niet zou komen, gezien uw nieuwe verplichtingen. Het tekent de goede betrekkingen met Hessen dat u hier toch bent”, aldus de deelstaatpremier.

Hij maakte meteen van de gelegenheid gebruik om Willem-Alexander uit te nodigen op de kortst mogelijke termijn opnieuw naar Hessen te komen, het stamland van het Nederlandse koningshuis. Willem van Oranje is er geboren en ook koningin Emma kwam uit het Hessische vorstendom Waldeck-Pyrmont.

De bevolking van de hoofdstad Wiesbaden was aan het einde van de middag massaal opgekomen om het koninklijke gezelschap bij het stadhuis te verwelkomen. De belangstelling deed niet onder voor die tijdens de provinciebezoeken van Willem-Alexander en Máxima vorige week in Nederland. Na het tekenen van het Gouden Boek van Wiesbaden maakte het paar een korte wandeling naar een standbeeld van Willem van Oranje. Naast het beeld werd symbolisch het vernieuwde carillon - met klokken uit Nederland - in gebruik gesteld.