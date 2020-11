‘Streng religieus én progressief: in Jesses wereld kan het’

Verder in de podcast: de bereidheid om te vaccineren tegen het coronavirus neemt af naarmate het vaccin dichterbij komt. Volgens de Telegraafverslaggever is het egoïstisch om inenting te weigeren. Als er iemand smacht naar een vaccin is het Martin Simonis. Na een lang ziekbed in maart is de 50-jarige grafisch ontwerper een van de Nederlanders die opnieuw besmet is met Covid-19. Tot zo ver de hoop op immuniteit na een coronabesmetting. En terwijl de Amerikaanse president Trump vier jaar lang is aangevallen door de media, werd oud-president Obama deze week van alle kanten bewierookt vanwege zijn memoires. Volgens Duk is de balans ernstig zoek.

