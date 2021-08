Grantzebra Casper geboren in Beekse Bergen

Moeder Adana is na een zwangerschap van 12 maanden bevallen van haar zoon. Volgens het safaripark maken beide dieren het goed.

Het aantal Grantzebra’s in het wild neemt af. Dit komt onder meer door stropers in hun leefgebied, de steppen en savannes in het oosten van Afrika. „Desondanks wordt deze soort gelukkig nog niet met uitsterven bedreigd”, zegt hoofd dierverzorging Rolf Veenhuizen. Op de Rode Lijst van IUCN worden de Grantzebra’s als ’gevoelig’ bestempeld.