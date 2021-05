LIVE | Britse toezichthouder keurt Janssen-vaccin goed

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

De hoofdpunten:

13.45 - Britse toezichthouder keurt Janssen-vaccin goed

De Britse medicijnwaakhond MHRA heeft het Leidse Janssen-vaccin goedgekeurd voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk. Daar hadden de autoriteiten eerder al goedkeuring gegeven voor het gebruik van de coronavaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca. Die moeten twee keer worden toegediend voordat mensen optimaal zijn beschermd, bij het Janssen-vaccin volstaat één dosis.

13.30 - Oostenrijk voert vanaf 1 juli verdere versoepelingen door

Oostenrijk versoepelt de coronamaatregelen nog verder vanaf 1 juli. Er geldt dan geen maximum aantal bezoekers meer voor bijeenkomsten binnen en buiten. De bezoekers moeten wel gevaccineerd zijn of negatief getest hebben op het coronavirus.

Vooral de cultuur- en sportsector profiteren van de nieuwe versoepelingen. Tijdens de zomer kunnen concerten, voorstellingen en sportevenementen volop worden gezocht.

Het dalende aantal zieken in de ziekenhuizen is de belangrijkste reden voor de aangekondigde versoepelingen, zei kanselier Sebastian Kurz. Een andere maatregel die wordt versoepeld is de avondklok. Die gaat vanaf 10 juni om middernacht in, in plaats van om 22.00 uur.

11.53 - Honderden boze kermisexploitanten demonstreren in Hilversum

Ruim honderd kermisexploitanten hebben vrijdagochtend op het marktplein in Hilversum gedemonstreerd, omdat ze volgens de huidige openingsplannen van het demissionaire kabinet langer dan andere zogenoemde doorstroomlocaties moeten wachten tot ze weer open kunnen. „Wij willen ook weer aan de gang”, zegt organisator Frans Stuy.

Volgens de plannen, die vrijdagavond tijdens een nieuwe persconferentie definitief worden, mogen onder andere attractieparken vanaf 9 juni de deuren weer openen. Dat kermissen daarin niet gelijkgetrokken worden is onterecht volgens Stuy, want ook zij kunnen een veilige omgeving creëren „en mensen weer een leuk uitje bezorgen waar ze zo behoefte aan hebben.”

Als er niet snel een datum komt waarop kermissen weer door kunnen gaan, moet de branche voor de tweede keer een streep door het seizoen zetten. En dus willen de aanwezigen in Hilversum vrijdagavond van de overheid een datum horen. „Anders staan we binnen twee weken met 1200 man op het Malieveld en dan pakken we het een stuk groter aan dan nu”, belooft Stuy.

Vanuit het kabinet is er twijfel om kermissen in de volgende openingsstap op 9 juni mee te nemen, omdat het een precedent zou scheppen voor andere vergunningsplichtige evenementen om ook door te kunnen doorgaan.

11.39 - Mensen uit ’74 en ’75 aan de beurt voor de coronaprik

Mensen die in 1974 of 1975 zijn geboren, kunnen vanaf vrijdag online een afspraak voor een coronaprik maken via www.coronavaccinatie-afspraak.nl. De prik wordt toegediend door de GGD, die inmiddels 136 priklocaties heeft. Genoemde groepen krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna.

Zij kunnen vanaf komende woensdag ook de uitnodigingsbrief voor de coronavaccinatie per post verwachten. Vanaf dan kunnen ze ook telefonisch een afspraak maken. Wie al gevaccineerd is, bijvoorbeeld als zorgmedewerker, kan de nieuwe uitnodiging weggooien.

In 1974 en 1975 werden in Nederland in totaal meer dan 420.000 mensen geboren.

11.15 - Kaag: vervelend dat Griekse eilanden weer op oranje staan

Demissionair minister Sigrid Kaag, die Buitenlandse Zaken waarneemt, begrijpt dat mensen „zich overvallen voelen” door het besluit om qua reisadvies een aantal Griekse eilanden vanaf zondag weer op oranje te zetten. „Het is echt ontzettend vervelend. De situatie is nog best wel onzeker. In deze tijden lijkt het goed te gaan en dan valt het toch tegen”, aldus Kaag.

Ze raadt mensen die er al heen zijn gereisd aan contact op te nemen met hun reisorganisatie en mensen die zelfstandig naar Griekenland zijn gegaan, om te overwegen ook te vertrekken. Ze benadrukte dat het advies „niet uit de lucht komt vallen” en wetenschappelijk onderbouwd is. Het gaat volgens haar om een trend aan infecties, ook bij reizigers die zijn teruggekomen van deze eilanden. De minister hoopt dat het snel weer de goede kant op gaat. „Er wordt zorgvuldig naar gekeken en zo snel mogelijk weer aangepast, dat kan negatief zijn, maar ook positief.”

Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ⓒ ANP/HH

Het reisadvies voor de Zuid-Egeïsche eilanden, waaronder Kos, Mykonos en Rhodos, houdt in dat reizen naar deze eilanden vanaf zondag wordt afgeraden. Reizigers die er al zijn, moeten vanaf zondag voor vertrek naar Nederland een test overleggen en bij terugkomst in Nederland in quarantaine. Buitenlandse Zaken baseert zijn reisadvies op het advies van het RIVM.

Op 15 mei werd het reisadvies voor het grootste deel van de Griekse eilanden gewijzigd van oranje naar geel en werden vakantiereizen weer mogelijk. De coronacijfers in die gebieden gaven daar toen aanleiding toe. Vorige week constateerde het RIVM echter dat de situatie verslechterde op de Zuid-Egeïsche eilanden.

11.10 - NZa: druk op ziekenhuiszorg neemt langzaam af

De druk door corona op de ziekenhuiszorg neemt langzaam verder af, maar is nog steeds hoog. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Nog steeds is maar 66 procent van de operatiekamers in gebruik. Dat zijn er wel iets meer dan vorige week, toen dat percentage op 64 procent lag. Vooral operaties waarbij de kans hoog is dat patiënten nadien naar de intensive care moeten, worden minder vaak uitgevoerd.

Er zijn nu 25 ziekenhuizen die zorg die binnen zes weken moet worden gegeven, soms moeten opschuiven, eentje minder dan vorige week. Tien van deze ziekenhuizen kunnen bepaalde vormen van deze zorg ook niet meer binnen die zes weken verlenen. „Dit wil niet zeggen dat patiënten gezondheidsschade oplopen. Het kan zijn dat andere zorginstellingen de zorg overnemen”, aldus de NZa.

Planbare zorg zoals een knie- heup- of staaroperatie wordt in 29 procent van de ziekenhuizen niet geleverd. Vorige week kwam 34 procent daar niet aan toe. Net als vorige week kan slechts 2 procent van alle ziekenhuizen deze zorg volledig volgens planning geven. Acute en semi-acute zorg wordt altijd overal verleend, ziet de NZa.

Afgelopen week was het aantal verwijzingen door huisdokters naar ziekenhuiszorg 5 procent lager dan zonder corona waarschijnlijk het geval zou zijn.

Nog steeds is minder dan 1 procent van de ziekenhuizenpatiënten overigens een Covid-patiënt.

11.05 - Verenigd Koninkrijk weert ruim 3000 EU-burgers bij grens

Het Verenigd Koninkrijk heeft in de eerste drie maanden van dit jaar 3294 burgers uit de Europese Unie bij de grens tegengehouden, meldt The Guardian. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 493, terwijl er toen veel meer mensen naar het Verenigd Koninkrijk gingen dan dit jaar vanwege de nu geldende coronamaatregelen.

Mensen uit de EU mogen het Verenigd Koninkrijk bezoeken zonder visum, maar kunnen worden tegengehouden bij de grenscontrole. De mensen die zijn tegengehouden, werden ervan verdacht dat ze het land in wilden om te gaan werken zonder de benodigde papieren. De autoriteiten zeiden eerder al dat er vaak een te streng beleid wordt gevoerd aan de grens. Veel mensen die een sollicitatiegesprek hadden, werden ook geweigerd, terwijl dat niet de bedoeling is.

In het Verenigd Koninkrijk zijn zorgen geuit over het strenge beleid, nu de verwachting is dat er steeds meer mensen vanuit de EU arriveren door het versoepelen van de maatregelen tegen het coronavirus. Mogelijk worden de komende maanden nog veel meer EU-burgers geweigerd of zelfs kort vastgezet.

7.00 - Jongeren dringen met trucje voor bij vaccinaties

Jongeren die nog lang niet in aanmerking komen voor een vaccinatie blijken met een trucje voor te dringen. Het lijkt erop dat tientallen studenten door het opgeven van een medische indicatie een prikafspraak konden regelen waarop zij geen recht hebben. Ze kwamen daarmee weg omdat de GGD dat slechts sporadisch controleert. In gesprekken met de Volkskrant zeggen jongeren tientallen gevallen te kennen waarin is voorgedrongen.

Zowel bij het maken van de afspraak als in de vaccinatiestraat hoefde men geen bewijs van de zogenaamde medische indicatie te tonen. De GGD bevestigt de gang van zaken en noemt deze onfatsoenlijk, maar wil de werkwijze niet aanpassen, omdat het systeem laagdrempelig moet blijven. Het voordringen gebeurt in elk geval bij de vaccinatiestraten in Amsterdam, Schiphol, Koog aan de Zaan, Rotterdam, Groningen en Huizen.

6.45 - Kermisexploitanten demonstreren in Hilversum

Kermisexploitanten demonstreren vrijdag om 11.00 uur op het marktplein in Hilversum. Zij blijven het onrechtvaardig vinden dat de pretparken al wel weer bezoekers mogen ontvangen, terwijl de kermissen volgens het huidige openingsplan moeten wachten tot eind juni om open te gaan.

Volgens organisator Frans Stuy komen er minstens vierhonderd betogers met meer dan honderd vrachtwagens en enkele trailers met kermisattracties. „Ik zie collega’s omvallen, er zijn al 41 kermissen verloren gegaan.” Stuy noemt zichzelf een jongen van de straat, „een vechter”, die weet wanneer hem onrecht wordt aangedaan. „En dat voel ik nu heel sterk. De overheid behandelt ons als grof vuil, alsof ze van ons af willen.”

Twee weken terug was het demissionaire kabinet bereid te kijken of kermissen in stap drie van het heropeningsplan opgenomen konden worden. Zoals het er nu voorstaat, wordt die stap op 9 juni gezet. Maar premier Mark Rutte vreest voor precedentwerking: als er voor kermissen een uitzondering wordt gemaakt, willen andere vergunningplichtige evenementen ook vervroegd worden toegestaan.

6.38 - Kabinet besluit hoe de coronaregels versneld te versoepelen

De ministerraad neemt vrijdag een besluit over de versnelde afschaling van de coronamaatregelen. Bekend was al dat de derde stap in de versoepeling op 5 juni ingaat, vier dagen eerder dan de geplande datum van 9 juni. Het kabinet zal nu een beslissing nemen over de verdere uitwerking en voorwaarden.

Het gaat om de derde fase in het openingsplan. Volgens die stap kan men weer vier bezoekers thuis ontvangen, gaan culturele instellingen zoals musea weer open en wordt er meer mogelijk voor binnensporten.

Ook gaat de horeca weer open voor in ieder geval uiteten, de zogeheten „droge horeca.” Waarschijnlijk mogen ook kroegen, de „natte horeca” weer open. Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) zei dinsdag na het veiligheidsberaad dat hij een onderscheid tussen „natte” en „droge” horeca niet ziet zitten. Ingewijden meldden eerder dat de gelegenheden om 22.00 uur weer moeten sluiten. Nu zijn terrassen open tot uiterlijk 20.00 uur. Ook het verkoopverbod op alcohol, waaronder in supermarkten, geldt nu vanaf dat tijdstip.

Wat er precies weer mag vanaf 5 juni besluit het kabinet vrijdag. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei woensdag dat er enkele „uitwerkingskwesties” zijn waar het kabinet over moet beslissen. Onder meer de handhaafbaarheid in de praktijk zou een punt van aandacht zijn.

Aanleiding voor versnelling zijn de dalende cijfers, onder andere door vaccinaties. Woensdag zei De Jonge dat „alle seinen op groen staan” voor eerdere versoepelingen. Volgens hem heeft het kabinet besloten om eerder te versnellen omdat het allerlei sectoren, zoals de horeca en de cultuursector, helpt. „Het is voor heel veel mensen een goed idee.”

Demissionair premier Mark Rutte en De Jonge zullen de besluiten vrijdagavond om 19.00 uur weer toelichten op een persconferentie. Normaal gesproken zijn deze persconferenties op dinsdag. Maar de Tweede Kamer heeft vanwege de coronawet een week de tijd om zich over de voorgestelde versoepelingen te buigen. Als de versoepeling per 5 juni zou moeten ingaan, is deze vrijdag de laatste dag om erover te besluiten.

6.30 - Bolsonaro vecht lockdowns deelstaten aan bij hooggerechtshof

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro wil via de hoogste rechter van het land voor elkaar krijgen dat de lockdowns en avondklokken die door gouverneurs in deelstaten zijn ingesteld onwettig worden verklaard, meldt CNN Brasil. Bolsonaro geldt al langer als een tegenstander van beperkende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, dat hij herhaaldelijk als „een griepje” heeft omschreven. Brazilië blijft ondertussen wereldwijd een van de landen die het hardst door de coronapandemie zijn getroffen.

Bolsonaro en minister van Justitie André Mendonça stellen dat de lockdowns en uitgaansverboden die door gouverneurs en burgemeesters zijn ingesteld ongrondwettelijk zijn. Bolsonaro en zijn minister stellen in een verklaring dat sommige regionale en lokale bestuurders hun boekje te buiten zijn gegaan en niet de bevoegdheid hadden om beperkende maatregelen in te stellen.

De maatregelen hadden volgens hen niet zonder het parlement genomen mogen worden en zouden in strijd zijn met bepaalde grondrechten. Ook stellen Bolsonaro en Mendonça dat het gewenste effect met minder ingrijpende maatregelen zou kunnen worden bewerkstelligd.

De minister van Justitie stelt dat de maatregelen economisch te ingrijpend zijn, evenals voor het onderwijs en sociale relaties. De maatregelen zouden volgens hem en Bolsonaro niet langer evenredig zijn nu Brazilië is begonnen met het inenten. Bolsonaro wil een streep door de maatregelen in drie deelstaten: Paraná, Pernambuco en Rio Grande do Norte.

Bolsonaro ligt in eigen land onder vuur vanwege het aanhoudend bagatelliseren van de ernst van de corona-epidemie, die mede vanwege uitblijvende landelijke maatregelen en een meer besmettelijke, gemuteerde variant stevig huishoudt in Brazilië. Met name na het wegvallen van de steunmaatregelen voor veel Brazilianen ontstond grote ontevredenheid. Door die maatregelen kon Bolsonaro nog een tijd op redelijk veel steun van de bevolking rekenen.

Brazilië heeft met zo’n 16,2 miljoen geregistreerde besmettingen het twee na hoogste aantal van de wereld, na de Verenigde Staten en India. Qua dodental is Brazilië met ruim 450.000 doden het één na hardst getroffen land ter wereld, na de Verenigde Staten.