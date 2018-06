Verdachte voetbalgeweld Groningen langer vast

De twee jongens werden donderdagavond aangehouden toen het mis ging bij een juniorenwedstrijd tussen teams uit Meedhuizen en Woldendorp. Een 18-jarige speler uit Farmsum schopte een 17-jarige tegenstander in zijn gezicht, met een zware hersenschudding tot gevolg. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis. De 16-jarige jongen uit Meedhuizen greep in het opstootje iemand bij zijn keel en werd eveneens opgepakt.

Het onderzoek loopt nog volop, aldus de politie. Zeven rechercheurs werken aan de zaak.

Naar aanleiding van het incident besloot Meedhuizen een jeugdtoernooi af te gelasten. Ook is het B1-team voorlopig uit de competitie gehaald, al heeft die maatregel nauwelijks gevolgen omdat het seizoen is afgelopen.

Het is nog niet bekend of de KNVB straffen oplegt aan de betreffende clubs en spelers. De voetbalbond is na de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen scherp op geweld in het amateurvoetbal en heeft de regels aangescherpt.