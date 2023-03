Shovelbestuurder: ik heb hekje ’vakkundig’ uit de grond getild

Johan R. tijdens een eerdere zitting Ⓒ Petra Urban

DEN HAAG - Johan R. heeft vrijdag in de rechtbank toegegeven dat hij op 11 maart „vakkundig” het „beroemde” hekje in het Zuiderpark in Den Haag uit de grond heeft getild met zijn shovel om toegang tot het park te krijgen. Daar werd die dag een boerenprotest gehouden. Volgens R. was hij niet naar Den Haag gekomen voor „agressie of om dingen stuk te maken”, maar „om een statement te maken voor boeren en burgers.”