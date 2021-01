’Advocaten weren Trump’

Sinds zijn aftreden heeft oud-president Donald Trump nog amper van zich laten horen. Ⓒ foto AFP

WASHINGTON - Met nog krap twee weken te gaan totdat de Senaat zich buigt over zijn tweede impeachment, heeft Donald Trump zijn verdedigingsteam nog niet op orde. Ook is nog onduidelijk wat zijn verdediging precies zal inhouden. In Washington is ondertussen grote verdeeldheid over die impeachment.