Chinezen jagen op record in Hemels Paleis

Voor het eerst in bijna vijf jaar heeft China weer een bemand ruimteschip gelanceerd. De Shenzhou-12, die bovenop een Lange Mars 2F raket vanaf het Jiuquan lanceercentrum in de Gobiwoestijn is vertrokken, heeft drie ’taikonauten’ - de Chinese variant op astronauten - aan boord. Zij gaan de komende d...