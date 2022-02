Premium Het beste van De Telegraaf

Veel raadsels rond vondst dode vrouw in Medemblik

Door Martin Menger Kopieer naar clipboard

De Breeuwerslaan in Medemblik: de politie kan de dood van een van de bewoners nog steeds niet verklaren. Ⓒ Mediahuis

MEDEMBLIK - De politie is nog steeds bezig met het onderzoek naar de dood van een jonge vrouw in Medemblik. Dat betekent ook dat moord niet is uitgesloten.