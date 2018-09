Extra vergadering om taxiritjes wethouder

De in opspraak geraakte wethouder declareerde de afgelopen jaren zo'n vijfduizend euro aan taxiritjes naar café's. Dat stuitte op veel weerstand. Tielemans verschuilde zich echter achter een gemaakte afspraak. Hij stelde dat in de gemeenteraad was afgesproken dat collegeleden al hun hun taxiritten op kosten van de gemeenschap kunnen maken.

Tielemans nam in 2011 en 2012 111 keer de taxi. In 92 gevallen was het centrum van Helmond de begin- of eindbestemming. Tijdens carnaval liet Tielemans zich soms wel vier keer per dag op kosten van de gemeenschap naar de kroeg rijden.

Formeel deed de wethouder niets verkeerd. In een reactie liet burgemeester Elly Blanksma- van den Heuvel, die in november aantrad, aan het ANP weten dat Tielemans „naar de letter van de afspraken heeft gehandeld, maar niet naar de geest”.

Sinds begin van dit jaar staan de declaraties van de burgemeester en wethouders van Helmond op de site van de gemeente. In het eerste kwartaal van 2013 declareerde Tielemans drie taxiritten.