Proces klokkenluider Manning van start

De militair bekende schuld aan 10 van de - lichtere - aanklachten. Manning zegt onder andere onschuldig te zijn aan de tenlastelegging de vijand te hebben geholpen. Op dat vergrijp staat een levenslange gevangenisstraf. Het proces tegen de militair zou eigenlijk al in maart beginnen, maar de rechter stelde de zaak uit om de partijen meer tijd te geven om geheime documenten door te nemen.

Manning werd op 26 mei 2010 gearresteerd in Irak, waar hij werkzaam was. Sindsdien zit hij gevangen. Hij zou onder andere het filmpje dat intussen bekendstaat als 'Collateral Murder' gelekt hebben. Op de video die vanuit de lucht is gemaakt, is te zien hoe de bemanning van een Amerikaanse Apache-helikopter in Irak ongewapende burgers en een journalist van persbureau Reuters en zijn chauffeur doodt.