Weer ontploffing bij woning in Rotterdam

ROTTERDAM - Bij een woning in Rotterdam is woensdagavond een ontploffing geweest. Rond 23.30 uur werd er een harde knal gehoord en de ruit van een huis aan de Korhaanstraat in de wijk Charlois werd volledig verwoest. Niemand raakte gewond, maar volgens de politie zijn de bewoners wel geschrokken.