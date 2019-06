Milkshakegooier moet Farage betalen

Crowther gooide zijn drankje met de smaak banaan en gezouten karamel naar Farage in de aanloop naar de Europese verkiezingen. De leider van de Brexit Party voerde toen campagne in Newcastle. De politicus klaagde in een verklaring dat dergelijke aanvallen het „democratische proces” verstoren. Hij krijgt nu omgerekend 391 euro van de dader.

Bekijk ook: Nigel Farage belaagd met milkshake

De advocaat van de Crowther betoogde dat het gooien van levensmiddelen naar politici een traditie is van „honderden en misschien wel duizenden” jaren oud. Hij stelde ook dat zijn cliënt spijt heeft van zijn daden. Crowther verloor zijn baan en had politiebescherming nodig.

De man verklaarde bij de politie dat hij door het lint ging en sprak over een „moment of madness.” Sympathisanten haalden via crowdfunding ruim 1900 euro voor hem op. Zij wilden Crowther „de prijs van zijn milkshake” terugbetalen.