Brand in schroothoop haven Dordrecht zorgt voor stank en rook

Ook het verkeer op de A16 heeft last van de rook. De verkeerssnelheid is daar teruggebracht tot 70 km per uur, meldt de brandweer.

De berg schroot wordt door de brandweer met een kraan uit elkaar getrokken om beter bij het vuur te kunnen. Door het blussen komt veel witte rook vrij. Het is niet duidelijk hoe lang het blussen nog duurt. Dat is volgens de brandweer in dit soort gevallen vaak een tijdrovende klus.

Om de verspreiding van de rook in kaart te brengen zijn drie meetploegen opgeroepen. De rook heeft inmiddels ook Papendrecht bereikt.