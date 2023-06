Vissersdorpen krijgen miljoenen na kaalslag

Met een pakket van dertig miljoen euro wil Adema ketenbedrijven, zoals visafslagen en visverwerkers, scheepswerven en visserijcoöperaties helpen om zich aan te passen. Daarnaast wordt nog eens dertig miljoen euro door de regio’s ter beschikking gesteld, waardoor het totaal op zestig miljoen uitkomt. In ministeriestukken staat dat het geld vooral bedoeld is voor een ’kleinere, duurzamer en meer diverse aanvoersector’ en bijvoorbeeld ’het bevorderen van korte en verse visketens’.

De krimp van de Noordzeevloot komt onder meer door de saneringsregeling die het kabinet heeft opgesteld, waardoor veel vissers hun schip laten slopen. Maar ook de hoge brandstofprijzen, het pulsverbod, de Brexit, het verder beperken van visserij in natuurgebieden op zee en de aanleg van windturbineparken duwen vissers van hun visgronden af. Ook de garnalensector en de garnalenafslagen zullen komende jaren nog aan de beurt zijn, denkt minister Adema. „Aangezien ook deze vloot naar verwachting door diverse maatschappelijke en economische ontwikkelingen in de komende jaren kleiner zal worden. De minister noemt de teruggang van de vloot zelf ’ingrijpend’.

Tekst gaat verder onder de video. Video: De Telegraaf ging enkele maanden terug op pad met enkele vissers om met ze te praten over de problemen in de visserij.

Hechte gemeenschappen

Dat blijkt ook uit onderzoek van de Wageningen Universiteit, dat de hechte dorpsgemeenschappen en de impact van de massale vlootkrimp in kaart bracht. Onderzoekers schetsen het beeld dat als het goed gaat in de visserij, hele dorpen tot bloei komen. Zit het tij tegen, zoals nu overduidelijk het geval is, gaat het ook de dorpen en gemeenschappen slecht. De sociaal-economische omvang van de visserij blijkt namelijk aan wal een stuk groter dan die van de vloot zelf omdat juist aan wal veel meer mensen afhankelijk zijn van de aanvoer van vis. Uit de studie komt de vrees naar voren dat verdere krimp van de visserijvloot naast het verlies van bedrijvigheid en werkgelegenheid verder kan leiden tot het verdwijnen van specialistische vakkennis en onderhoud van kotters. De visserijregio’s Kop van Noord- Holland, IJmuiden, Urk en Zuidwest-Nederland worden het meest in negatieve zin geraakt, blijkt uit de studie.

Tevens klinkt er harde kritiek op de overheid. „De bedrijven begrijpen niet of nauwelijks dat er vanuit beleid naar hun mening te eenzijdig en alleen ingezet wordt op de krimp van de visserijvloot door de aangekondigde sanering voor Nederlandse kotters”, staat in het rapport. Daarnaast blijkt er veel frustratie nu forse financiële steun vanuit de Nederlandse overheid uitblijft ter compensatie van de hoge brandstofprijzen, terwijl in andere EU-lidstaten deze compensatie juist wel ruimhartig is geboden. Ook zien vissers nieuwe bedreigingen op zich afkomen door rechtszaken van milieuclubs.

’Niet zomaar een beroep’

Adema zegt dat werken in de visserij ’niet zomaar een beroep’ is. „Het is een manier van leven waar families in hechte gemeenschappen al generaties nauw bij betrokken zijn. Inkrimping van de kottervloot heeft daardoor grote sociale en economische impact aan wal”, zegt hij. „De ketenbedrijven bieden werkgelegenheid aan duizenden mensen. Ik vind het dan ook enorm belangrijk om oog te hebben voor de gevolgen die de transitie van de Noordzeevisserij aan de wal heeft. Met de dertig miljoen euro die ik nu beschikbaar stel, zet ik in op behoud en ontwikkeling van de visserijketen en hulp aan visserijgemeenschappen om hun culturele erfgoed levend te behouden.”