Californië: ’Laad je auto niet op tijdens piekuren wegens hittegolf’

Premium Binnenland

Nederlandse natuur vaker vlammenzee?

Niet alleen Zuid-Europa wordt geteisterd door bosbranden; inmiddels lijken ook steeds vaker natuurgebieden in ons eigen land getroffen door een vlammenzee. Zo laaide begin augustus het vuur op in de duinen in Zeeland en ging het woensdag mis in natuurgebied De Peel, nabij Deurne. Vijf vragen over na...