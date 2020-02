Dettol doodt ’human coronavirus’ staat in kleine letters

Foto’s van de achterkant van de fles worden duizenden keren gedeeld. Dettol werkt naar eigen zeggen tegen E.Coli, Salmonella, H1N1 én, houd u vast, het ’human coronavirus’.

Die tekst zorgt voor speculatie op sociale media. Sommigen adviseren om Dettol alvast te hamsteren en anderen stellen dat het schoonmaakmiddel dé remedie is tegen het Chinese coronavirus, maar bewust wordt achtergehouden.

Wat blijkt? Het gaat om voorgaande, andere varianten van het coronavirus. Er bestaan al jaren meerdere corona-varianten – en het nieuwe Chinese virus is nog niet getest, aldus de Daily Mail.

Bovendien is Dettol gevaarlijk bij menselijk gebruik, waarschuwen experts.

„Het actieve ingrediënt van Dettol is chloroxylenol. Dat desinfecteert. Chloroxylenol werkt tegen een groot aantal virussen en bacteriën, waaronder coronavirussen”, begint professor Paul Hunter tegen de Daily Mail.

„Chloroxylenol wordt gebruikt op harde ondergronden en op de huid”, aldus de hoogleraar. Maar, zegt hij, gebruik Dettol niet voor andere doeleinden dan schoonmaken. „Dat is wel giftig zodra het wordt ingenomen en het moet beslist niet worden gebruikt als aërosol waarbij mensen het kunnen inademen.”

Hond krijgt mondkapje

Pas eind 2019 werd dat nieuwe coronavirus ontdekt; op een dierenmarkt, zo leek aanvankelijk, maar later stelden Chinese wetenschappers in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet dat het virus daarvoor al is gespot. De precieze herkomst is nog onbekend.

Inmiddels is het dodental opgelopen naar 259. Meer dan 11.700 mensen zijn besmet. Meerdere miljoenensteden in China zijn afgesloten van de buitenwereld. Mondkapjes zijn op veel plekken uitverkocht en zelfs huisdieren worden beschermd.