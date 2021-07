LIVE | Ziekenhuis VieCuri in Venlo gaat woensdag weer open

19.15 - Ziekenhuis VieCuri in Venlo gaat woensdag weer open

Ziekenhuis VieCuri in Venlo gaat woensdag weer open. Dat maakte de Veiligheidsregio Limburg Noord zondagavond bekend. Maandag en dinsdag is het ziekenhuis dicht.

VieCuri werd vrijdag geëvacueerd uit vrees voor het binnenstromen van water van de naburige Maas. In tien uur tijd werden 237 patiënten met tientallen ambulances geëvacueerd naar omliggende hospitalen.

Nu het gevaar van hoogwater geweken, is kunnen de patiënten weer terug naar Venlo.

18.02 - Na Venlo steeds meer Limburgers naar huis

Steeds meer mensen mogen in Limburg terug naar huis, nadat ze eerder overhaast hun woningen moesten verlaten voor het snel stijgende Maaswater en de gezwollen beken en zijriviertjes. In Zuid-Limburg zijn de meeste mensen die aan de Maas wonen weer thuis. Echt-Susteren volgde zaterdagavond, en zondag konden vele duizenden inwoners van Roermond en Venlo weer hun woningen opzoeken.

Ook de inwoners van Maasdorpje Buggenum, gemeente Leudal, kunnen terug, maakte deze gemeente zondagmiddag bekend. In enkele ten noorden van Venlo gelegen gemeenten moeten de evacués nog even op de tanden bijten tot de hoogwatergolf definitief de provincie heeft verlaten. Elders in de provincie zakt het peil van de Maas gestaag.

Mensen kunnen ook na het zakken van het waterpeil van rivieren en beken pas terug als het waterschap de dijken geïnspecteerd en veilig verklaard heeft. Die kunnen verzwakt zijn door verzadiging met Maas- en grondwater.

17.30 - België is klaar met reddingsacties

De Belgische hulpdiensten zijn klaar met de reddingsacties in de door overstromingen getroffen gebieden, meldt het Nationaal Crisiscentrum. Er vinden in een aantal plaatsen nog wel zoekacties plaats. Het dodental is opgelopen naar 31.

Bij de autoriteiten zijn nu 163 mensen als vermist opgegeven. Het is niet duidelijk of deze mensen in de problemen zijn geraakt of alleen onbereikbaar zijn, aldus het crisiscentrum. Het aantal vermissingen lag gisteren rond de honderd.

Er is in België geen dreigend gevaar meer. "De focus van de operaties verlegt zich nu naar het zware opruimwerk en het opmeten van de immense materiële schade", aldus het crisiscentrum. Eerder op de dag werd al bekendgemaakt dat de situatie op alle getroffen plekken verbetert.

In veel gemeenten zijn de herstel- en opruimingswerken begonnen. Daarbij krijgen getroffenen hulp van vrijwilligers en soms ook van Defensie. Er zijn nog wel steeds plekken waar het water hoog staat.

Het crisiscentrum laat weten dat de enorme schade door het natuurgeweld langzaam zichtbaar wordt en de dat problemen met het drinkwater de grootste zorg blijven. Niet alle getroffen gebieden hebben weer elektriciteit en schoon drinkwater. Op sommige plekken kunnen die problemen vanwege de wateroverlast nog niet worden opgelost.

17.12 - Vrijwel alle geëvacueerde inwoners Venlo mogen per direct naar huis

Vrijwel alle mensen in de gemeente Venlo die eerder werden geëvacueerd wegens overstromingsgevaar van de Maas, mogen per direct terug naar huis. Op enkele plaatsen waar mensen nog niet terug kunnen, wordt de beveiliging van de verlaten huizen gehandhaafd.

De dijken zijn veilig, aldus de gemeente, waarop het besluit viel dat mensen terug naar huis mochten. „Wel raden wij u aan om uw woning goed te controleren. Als uw woning voor meer dan 50 cm onder water heeft gestaan, kan er bouwkundige schade zijn ontstaan”, waarschuwt de gemeente.

In totaal werden 10.700 bewoners van 4746 adressen geëvacueerd.

16.00 - Valkenburg blijft bezoekers weigeren

Wie niks in Valkenburg aan de Geul te zoeken heeft, hoort er weg te blijven. Valkenburg handhaaft uit vrees voor ramptoeristen een eerdere noodverordening waarin mensen die in Valkenburg niks te zoeken hebben, de toegang wordt ontzegd. Voor iedereen die er niet woont of niet duidelijk kan maken waarom hij of zij zich in de gemeente bevindt, is het verboden zich in Valkenburg op te houden, maakte de gemeente zondag bekend.

Al enkele dagen is een noodverordening van kracht in de gemeente. „De situatie in Valkenburg aan de Geul is nog steeds niet veilig genoeg om de noodverordening in te trekken”, aldus de gemeente zondag. „Schade aan infrastructuur (sink holes, schade aan gebouwen en bruggen) kunnen nog steeds zorgen voor onveilige situaties. We verwachten dat er veel ramptoeristen naar Valkenburg zullen komen. Dit zal leiden tot een ernstige verstoring van de hulpverlening en opruimwerkzaamheden. Tevens kan dit een ernstig gevaar zijn voor de openbare orde en verkeersveiligheid. Daarom is het in deze situatie nog steeds niet wenselijk dat mensen naar het rampgebied komen.”

Ⓒ Hollandse Hoogte

In het centrum is de situatie nog steeds niet veilig. Om die reden geldt voor woningen en overige gebouwen in een bepaald gebied in het stadshart van Valkenburg een verbod om naar binnen te gaan. Daarvoor hanteert de gemeente een noodbevel. Winkels, horecazaken en overige bedrijven in een groot gebied in het centrum zijn niet toegankelijk.

15.01 - Watersnood hakt erin: ’Vermijd niet strikt noodzakelijk gebruik kraanwater’

Waterleidingmaatschappij Limburg WML roept inwoners van de provincie op zuinig te zijn met drinkwater. „Vermijd niet strikt noodzakelijk kraanwatergebruik”, laat WML zondag weten.

De maatschappij ziet het gebruik van kraanwater toenemen. Dat heeft met name te maken met de grote schoonmaak in Zuid-Limburg na de grote overstromingen.

„Aangezien WML naar aanleiding van de hoge Maaswaterstand en de overstromingen nog niet de volle productiecapaciteit tot haar beschikking heeft, vragen we onze klanten om niet strikt noodzakelijk watergebruik, zoals het vullen van zwembadjes en het poetsen van de auto, de komende dagen zoveel als mogelijk te vermijden”, aldus WML. „Op die manier houden we voldoende drinkwater beschikbaar voor alle Limburgers. En vooral voor hen die het op dit moment het hardst nodig hebben.”

13.49 - Merkel schrikt van ravage bij bezoek aan rampgebied Rijnland-Palts

De Duitse bondskanselier Angela Merkel reageerde tijdens een bezoek aan het rampgebied in Rijnland-Palts geschokt op de schaal van de catastrofe. Ze zei tijdens een persconferentie in de plaats Adenau dat het de Duitse taal bijna ontbreekt aan woorden om de omvang van de verwoestingen te kunnen omschrijven.

Merkel ging zondag met regiopremier Malu Dreyer naar de plaats Schuld, in het zwaar getroffen district Ahrweiler. Hoogwater verwoestte daar huizen en heeft veel levens gekost. In Ahrweiler vielen 110 van de 156 doden die in Duitsland zijn gevallen door de zware regenval en overstromingen van de afgelopen dagen. Ook raakten er zeker 670 mensen gewond.

Dreyer denkt dat het lang gaat duren voordat de wederbouw in Rijnland-Palts is voltooid. Op dit moment ligt de prioriteit bij de reddingswerkzaamheden. Er worden nog steeds mensen vermist. De regiopremier zegt niet te zullen rusten voordat zij allemaal zijn teruggevonden. Ook Merkel noemde het reddingswerk de „absolute prioriteit.”

Merkel verklaarde verder dat de wereld „moet opschieten” in de strijd tegen klimaatverandering. Er moet volgens haar meer rekening worden gehouden met het klimaat dan in de voorgaande jaren, zowel op de korte als lange termijn. „We zien met welke kracht de natuur kan handelen. We moeten ons tegen deze kracht verzetten.”

De bondskanselier zei eind augustus weer naar Schuld te willen gaan en stelde haar landgenoten hulp in het vooruitzicht. De regering komt volgens haar komende woensdag met een steunpakket.

13.13 - Evacués Roermond mogen terug naar huis

De mensen die enkele dagen geleden weg moesten uit de 550 woningen rond de Hambeek uit Roermond, mogen weer terug naar huis. Dat maakte de gemeente Roermond zondagmiddag bekend. Het Waterschap Limburg heeft de situatie rond de Hambeek veilig verklaard. De gemeente roept mensen op om foto’s te maken van de eventuele schade aan hun eigendom.

Het waterschap verklaarde ook de gebieden rond de Roer in Roerdalen en rond de Maas en het Julianakanaal in Echt-Susteren veilig. Ook daar kunnen mensen wellicht weer naar huis. De betreffende gemeenten maken bekend of en wanneer, zei bestuurder Jos Teeuwen van Waterschap Limburg zondag.

In de ontruimde gebieden dreigden de afgelopen dagen overstromingen door de hoge waterstand van Maas en Roer. De Hambeek is een zijtak van de Roer in Roermond. De waterstanden van Maas, Roer en Hambeek dalen inmiddels weer.

De drukke Maastrichterweg en aansluitende Andersonweg in Roermond zijn weer vrijgegeven voor het verkeer. De Maastrichterweg liep de afgelopen dagen onder water, en werd afgesloten. De weg is nu weer vrij.

12.49 - Kritiek op zwemmer die uit Limburgse rivier Niers is gehaald

De hulpdiensten hebben zondagochtend om 06.00 uur iemand uit de Niers bij Gennep in Noord-Limburg gehaald. Deze persoon zwom er met alleen een zwembroek aan. Dat zei bestuurder Jos Teeuwen van het Waterschap Limburg zondag. Gennep lig in het overstromingsgebied.

Niet de zwemmer uit het verhaal. Ⓒ Unsplash

„Levensgevaarlijk om in deze omstandigheden te gaan zwemmen”, zei Teeuwen. Er kunnen boomstammen in het water drijven. Bovendien hebben de hulpdiensten wel wat anders te doen dan mensen uit het water te halen.”

Ook voorzitter Antoin Scholten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord had geen goed woord over voor de zwemmer. „Dat zijn gewoon rare dingen”, zei hij. Mensen horen volgens hem van de dijken weg te blijven.

Bij de Aijensedijk in Bergen haalde de brandweer zondag rond de middag iemand uit het water in het overstromingsgebied. Ook toen werd groot alarm geslagen. Volgens de veiligheidsregio ging het om een bewoner van een boerderij die door het hoge water terug naar huis probeerde te lopen. Hij werd door een brandweerman buiten dienst in veiligheid gebracht, zei een woordvoerder van de veiligheidsregio.

12.44 - Ook vanuit de Rijnmond hulpverleners naar Noord-Limburg

Een team van de Reddingsbrigade en brandweer uit de regio Rotterdam-Rijnmond is in Noord-Limburg aan de slag gegaan. Het team bestaat uit 33 mensen plus drie boten van de Reddingsbrigade en twee van duikteams.

De hulpverleners zijn ingezet in het gebied rond Bergen (boven Venlo), meldt de veiligheidsregio. Ze blijven 24 uur aan het werk en als het nodig is komt er aflossing.

12.06 - Brandweer haalt persoon uit water in Bergen

Ⓒ SK-Media

De brandweer heeft in het Noord-Limburgse Bergen een man uit het water gehaald. De melding van een persoon te water kwam rond 11.30 uur binnen. De hulpdiensten rukten massaal uit, een traumahelikopter landde in een weiland bij de Aijerdijk. De brandweer ging met een boot het water op.

Om 11.50 uur meldde de woordvoerder van de brandweer dat de persoon uit het water aan de Aijerdijk is gehaald. Het gaat om een man, bewoner van een boerderij, die terug naar huis wilde en het water in liep om thuis te kunnen komen. Daarbij raakte hij in de problemen.

In Bergen staat de Maas erg hoog en heeft zijn hoogste punt bereikt.

11.58 - Valkenburg heeft weer stroom

Heel Valkenburg heeft weer stroom. Enexis laat zondagochtend weten dat ook de laatste 32 klanten in Valkenburg weer zijn aangesloten. Door de stroomstoring moesten de afgelopen dagen veel mensen hun huis uit. De storing ontstond als gevolg van de overstroming van de Geul.

„De komende periode zal in Valkenburg nog wel worden doorgewerkt aan verder herstel en vervanging van stations die schade hebben opgelopen”, aldus Enexis. „Dat kan tot gevolg hebben dat inwoners in het centrum nog te maken kunnen krijgen met een kortdurende stroomonderbreking bij de omschakeling van de noodstroomvoorzieningen naar de vernieuwde voorzieningen.”

11.38 - Waterpeil Noord-Limburg zakt

Campers en caravans op camping Hatenboer in Roermond zijn opgeslokt door het hoge water van de Maas en drijven rond. Ⓒ ANP/HH

De hoogwaterpiek in de Maas vlakt af naarmate de golf verder noordelijk in Limburg komt. Dat komt omdat de rivier in het plassengebied tussen Maaseik en Roermond flink kon uitvloeien, zegt Rijkswaterstaat. De verwachte hoge waterstand in Noord-Limburg komt gemiddeld eens in de dertig jaar voor. De hoogste waterstand die Zuid-Limburg trof wordt maar eens in de driehonderd jaar gezien, aldus de dienst.

De afvoer in Noord-Limburg is volgens Rijkswaterstaat te vergelijken met het hoge water van 1993. Maar omdat sindsdien de dijken zijn verstevigd en de rivier meer ruimte heeft gekregen, zullen de overstromingen minder hevig zijn als destijds.

De Maas heeft zondagochtend de hoogste stand bereikt bij Sambeek. De stuw daar kan door technische problemen niet geopend worden. Daardoor hoopt zich veel zwerfvuil op voor de stuw, wat voor problemen kan zorgen. Waterschap Limburg houdt de situatie voortdurend in de gaten. Zondagmiddag bereikt het hoge water Gennep, zondagavond komt de piek langs Mook en in de nacht van zondag op maandag staat het water op zijn hoogst bij het Brabantse Grave. Diverse gemeenten in Noord-Limburg en Brabant hebben noodverordeningen ingesteld om toeschouwers weg te houden bij de dijken.

Rijkswaterstaat verwacht dat de gevolgen van het hoge water in de Maas in Brabant en Gelderland veel minder hevig zullen zijn als in Limburg. Op een aantal plekken, zoals in Cuijk, worden coupures op de kades gesloten. Ook is bijvoorbeeld in Mook bij Nijmegen een mobiele noodkering gebouwd.

11.06 - Hoogwater in grote rivieren valt mee

De waterstand in de grote rivieren Rijn, Waal, Lek en IJssel komt minder hoog te staan dan Rijkswaterstaat eerder verwachtte. De Rijn bij Lobith bereikt zondag al een stand van 14,08 meter boven NAP en gaat na 24 uur weer dalen. Een paar dagen geleden leek het er nog op dat de Rijn bij Lobith boven de 14,50 meter boven NAP zou komen te staan.

De rivier komt minder hoog omdat de afvoeren in de zijrivieren van de Rijn in Duitsland sneller dan verwacht dalen. In het Zwitserse Basel daalt het waterpeil ook al, aldus Rijkswaterstaat. De afvoer van de Rijn bij Lobith is de hoogste die ooit in de zomer is gemeten. Dat het in de zomer hoogwater is op Waal en Rijn komt al bijna nooit voor.

Het hoge water heeft een aantal dagen nodig om van de Duitse grens naar de Noordzee en het IJsselmeer te stromen. Dat betekent dat de hoogste waterstand bij steden langs de rivieren maandag of dinsdag wordt bereikt. Daardoor zullen rivierkades overstromen en uiterwaarden onderlopen, maar die zijn daar op berekend. Waterschap Drents Overijsselse Delta inspecteert vanaf maandag extra in de buurt van Deventer, aangezien het bekend is dat stukken dijk daar last hebben van water dat onder de dijk door kruipt en zand meevoert. Waterschap Rivierenland heeft alleen beschermende maatregelen getroffen langs de oevers van de Maas.

9.51 - Treinverkeer Limburg grotendeels hersteld

In Limburg rijden zondag de treinen weer bijna overal als normaal. Alleen tussen Weert en Roermond en tussen Maastricht en Luik is het treinverkeer nog altijd gestremd door de wateroverlast.

Het treinverkeer tussen Weert en Roermond werd zaterdag preventief stilgelegd, omdat een spoordijk op het traject dreigde te verzwakken door verschillende waterstanden aan weerszijden van de dijk. Op zijn vroegst kunnen volgens spoorbeheerder ProRail zondag rond 12.30 uur weer treinen over de dijk. De NS zet bussen in.

Het Belgische Luik is vanuit Maastricht bereikbaar met taxibusjes. Wanneer het treinverkeer op dit traject weer opstart, hangt af van herstelwerkzaamheden in België. Het spoor in België is zwaar beschadigd door de wateroverlast.

9.46 - Gebied tussen Julianakanaal en Maas verboden terrein

De gemeente Echt-Susteren waarschuwt zondag dat er boetes worden uitgedeeld als mensen die er niks te zoeken hebben zich begeven in het gebied tussen het Julianakanaal en de Maas. In dit gebied geldt een noodverordening. Iedereen die er niet woont of geen hulpverlener is moet er weg blijven, aldus de Midden-Limburgse gemeente.

Het water van de Maas en het kanaal zakt weliswaar, maar de dijken en de grond zijn er verzadigd. „Als de dijken, bruggen, wegen en (fiets)paden te veel belast worden kan dit nieuwe veiligheidsrisico’s veroorzaken”, aldus de gemeente. „Dit moet namelijk nog geïnspecteerd worden. Onze hulpverleners zijn nog hard aan het werk om de huidige wateroverlast en de gevolgen daarvan te bestrijden. We moeten er dan ook samen voor zorgen dat er geen nieuwe risico’s bijkomen.”

„We vragen u dan ook weg te blijven uit de het veiligheidsrisicogebied en de afzettingen en de (vrijwillige) medewerkers die erbij staan te respecteren. Ook vandaag wordt handhaving en politie extra ingezet. Waar nodig wordt verbaliserend opgetreden.”

8.46 - Vannacht geen grote incidenten, het blijft spannend in Limburg

Afgelopen nacht hebben zich in het gebied van de Veiligheidsregio Limburg-Noord geen grote incidenten of calamiteiten voorgedaan. Wel blijft het nog spannend omdat het hoogwater nog niet is verdwenen. Dat zei een woordvoerster van de veiligheidsregio tegen calamiteitenzender L1-radio.

Volgens haar is iedereen ’met man en macht’ gezamenlijk aan de slag om de situatie onder controle te houden. „Het hoogwater is een hoogwaterplateau geworden dat wel twee dagen kan aanblijven. Het water is dus nog niet verdwenen, maar we houden alles heel goed in de gaten.”

7.01 - Water regio Roermond is aan het zakken

Het water van de Maas in de regio Roermond is aan het zakken. Dat meldt de Veiligheidsregio Limburg-Noord. De gemeente Roermond hield er al rekening mee dat de hoogwaterpiek daar tot vanochtend vroeg zou aanhouden.

Later op zondagochtens gaan experts van het waterschap de veiligheid van de dijken inspecteren. „Dit kan alleen als het water voldoende is gezakt, zodat zij goed kunnen zien hoe de dijk eraan toe is aan de waterzijde”, zegt de Veiligheidsregio. „Op basis hiervan besluiten zij of het verantwoord is om de dijk vrij te vegen.”

De dijken worden dezer dagen dag en nacht bewaakt, door brandweer en het waterschap.

1.06 Waarschuwing: ’Niet recreëren op de Maas’

Noord-Limburg waar de rivier de Maas buiten haar oevers is getreden en uiterwaarden overstroomd zijn. De hoogwatergolf uit België beweegt zich langzaam door het stroomgebied en het hoogwater zal een paar dagen duren. Ⓒ ANP/HH

De Veiligheidsregio Limburg-Noord doet een dringende oproep om zondag niet te recreëren op de Maas, zei een woordvoerster in de nacht van zaterdag op zondag tegen calamiteitenzender L1-radio.

„Het water is gevaarlijk, onbetrouwbaar en snelstromend. Daarnaast drijft er ook van alles in de rivier”, aldus de voorlichtster. Ook het recreëren op en nabij dijken rondom de Maas wordt dringend afgeraden, omdat deze kwetsbaar kunnen zijn.

Er wordt zondag mooi weer verwacht in Limburg. Hierdoor wordt gevreesd voor veel ramptoeristen en andere recreanten. De veiligheidsregio roept mensen op hun verstand te gebruiken en zich aan de geldende maatregelen en noodverordeningen te houden. „Waar dat nodig is, zal er op gehandhaafd worden”, waarschuwt de woordvoerster.

22.39 - Lekkende stuwdam in Maastricht verstevigd door Defensie

Tussen de zeventig en tachtig militairen hebben een stuwdam of overlaat aan de Stuwweg in Maastricht gerepareerd met zandzakken en zeilen. De stuw, in een stille arm van de Maas in de wijk Bosscherveld, dreigde te bezwijken en lekte water. Door het dalende waterpeil dreigden woonboten te zakken en „schots en scheef in de modder” terecht te komen, legt een woordvoerder van de brandweer uit.

Volgens hem is het gat gedicht en is de overlaat nu stabiel: „Hij kan er weer even tegen.” Het was niet nodig om mensen te evacueren.

De brandweerwoordvoerder gaat ervan uit dat Rijkswaterstaat de stuw op termijn steviger zal repareren. Met een overlaat wordt hoogwater gereguleerd.

Het ministerie van Defensie meldt dat de militaire bijstand in Limburg tot in ieder geval maandag 12.00 uur duurt. „Zolang de nood hoog is, zullen wij helpen”, zegt luitenant-kolonel Frank Peters van Defensie.

22.25 - Sluizen in Roer blijven dicht ondanks Duits verzoek ze te openen

De veiligheidsregio Limburg-Noord wijst een verzoek van de burgemeester van het Duitse Wassenberg af. Die wil dat de sluizen in de Roer bij Roermond worden opengezet. Hij krijgt nul op zijn rekest van de Nederlandse autoriteiten.

In Wassenberg, niet ver van Roermond, werden vrijdagavond zevenhonderd mensen geëvacueerd nadat een dijk van de Roer het begaf en de rivier overstroomde.

Burgemeester Marcel Maurer van Wassenberg zei vrijdagavond dat de dam was doorgebroken doordat de stuwen in de Roer bij Roermond gesloten zijn. Dat zou de druk op de dijken in Duitsland vergroten. Hij wilde dat de Nederlandse autoriteiten de sluizen weer open zetten.

Dat gaat niet gebeuren. Het Waterschap Limburg heeft berekeningen gemaakt waaruit blijkt dat het één niets met het ander van doen heeft. In Roermond wordt de sluis in de monding van de Roer op de Maas bij hoogwater steevast afgesloten om te voorkomen dat de hoge Maas de Roer instroomt en de hele binnenstad blank zet. Het water wordt tegelijkertijd omgeleid via een zijtak van de Roer, de Hambeek. Via deze Hambeek komt het water in de Maas terecht. Dat betekent dat er sprake is van een normale doorstroming die van geen invloed is op het Duitse deel van de Roer, aldus het waterschap.

22.25 - Al 3 miljoen op Giro 777 opgehaald voor gedupeerden hoogwater

De donaties op Giro 777 blijven oplopen. Zaterdagavond tegen 22.00 uur was er 3 miljoen euro ingezameld. Precies twaalf uur eerder stond de teller nog op 1 miljoen. Het geld is bestemd voor de door overstromingen getroffen gebieden in Limburg.

Volgens een woordvoerder van organisator Nationaal Rampenfonds hebben al 55.000 mensen een donatie gedaan. Gemiddeld geven ze 54 euro.

Met het geld kunnen burgerinitiatieven worden gefinancierd „die - nadat de modder is weggeschept - lokale noden helpen lenigen”, aldus voorzitter Clémence Ross-van Dorp van het Nationaal Rampenfonds.

Het inzamelingsnummer is vrijdag opengesteld. Particulieren, bedrijven en instellingen hebben massaal gedoneerd. Door de enorme belangstelling was afgelopen nacht de website van giro777.nl even uit de lucht. De actie gaat de komende dagen door.

20.20 - Lichaam van een meisje gevonden in Belgische plaats Hotton

Een boer in de Belgische plaats Hotton heeft het lichaam van een meisje gevonden in een van zijn velden. „De man was zijn beschadigde hekken aan het herstellen toen hij het lichaam van een jong meisje zag”, verklaarde Jacques Chaplier, burgemeester van Hotton, aan Sudinfo. Volgens hem gaat het om het 15-jarige meisje dat in Rendeux verdween toen ze werd meegesleurd door een rivier. Ze was er op zomerkamp met de organisatie ’United World Colleges’ (UWC).

20.19 - Nepbeveiligers achterhaald in Steyl bij Venlo

In het dorp Steyl, gemeente Venlo, hebben twee mensen zich in de avonduren voorgedaan als beveiligers. Het ging om lieden die geen beveiliger waren en kwade bedoelingen hadden. Ze konden snel worden achterhaald. Dat zei voorzitter Antoin Scholten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zaterdagavond.

Scholten, ook burgemeester van Venlo, bezocht zaterdag enkele plekken in zijn gemeente waar de situatie van de waterkering kritiek is. Waaronder Steyl, waar de kade zorgen oplevert. Daar hoorde Scholten naar eigen zeggen over nepbeveiligers die in de nachtelijke uren actief waren. „Er staan overal pompen, deuren staan open”, zei Scholten. „Maar de zogenaamde beveiligers zijn achterhaald.”

In een toelichting zei een woordvoerster van de veiligheidsregio dat beide mannen kwade bedoelingen hadden en wellicht erop uit waren om in te breken of te stelen. Ze zijn door de politie van het terrein verwijderd. „Er zijn mensen die proberen misbruik te maken van de situatie maar dat gaat niet lukken. We hebben veel bijstand van de landelijke eenheid van de politie.”

18.00 - Dodental noodweer West-Europa stijgt naar 168

Het dodental door het verwoestende noodweer in het westen van Europa is gestegen tot 168. Er stierven in Duitsland zeker 98 mensen in de deelstaat Rijnland-Palts en 43 in het aangrenzende Noordrijn-Westfalen, dat grenst aan Nederland. In België hebben de autoriteiten melding gemaakt van de dood van 27 slachtoffers.

In de buurlanden zijn door overstromingen en zware neerslag veel bewoonde gebieden onder water gelopen en huizen weggevaagd. Op sommige plaatsen viel de stroom uit, lag telefonie plat en waren wegen en spoorwegen onbegaanbaar. Het reddingswerk is ook zaterdag nog in volle gang. De Duitse regionale omroep WDR bericht dat alleen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen al zo’n 19.000 reddingswerkers bezig zijn.

In zowel Duitsland als België wordt gezocht naar vermisten. De Belgische autoriteiten meldden dat van 103 personen niet bekend is waar ze zijn. Het is onduidelijk of zij in nood verkeren of dat ze alleen onbereikbaar zijn.

