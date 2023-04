Brabants politie treft 100 kilo speed in woning: drie verdachten opgepakt

Ⓒ ANP / ANP XTRA

RAAMSDONKSVEER - In een woning in Raamsdonksveer (Noord-Brabant) is vrijdagavond 100 kilogram amfetamine gevonden, ook wel bekend als speed. De politie heeft in verband hiermee drie verdachten aangehouden.